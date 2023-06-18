Мир 18 июня 2023, 03:41 «Зачем нам тогда НАТО?» Запад начал готовиться к поражению Украины Telegraph: победа России над Украиной подорвет существование НАТО РИА «Новости»

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Победа России над Украиной, которую активно поддерживает Запад, поставит под сомнение существование НАТО. Таким мнением поделился обозреватель The Telegraph Ричард Кемп.

По его словам, сейчас шансы на успех в конфликте на Украине сложились не в пользу киевского режима. Российская сторона имеет преимущество в виде живой силы, танков, артиллерии и воздушной мощи.

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«Украинская победа очень далека от гарантированной. Мы уже можем видеть это беспокойство, отраженное в нотах предостережения из Белого дома», — написал он.

Обозреватель считает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц могут возобновить попытки подтолкнуть Украину к заключению мирного договора уже до конца 2023 года. Кемп уверен, подобная активность со стороны европейских лидеров подорвет позиции президента США Джо Байдена в конгрессе, в котором республиканцы попытаются сократить помощь ВСУ.

«Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Украина, за спиной которой стоит мощь Североатлантического альянса, не может противостоять России, тогда в чем смысл НАТО?» — подытожил автор статьи.

Бывший постоянный представитель Штатов при НАТО Роберт Хантер ранее заявил, что Западу стоит отказаться от обещания принять Украину в НАТО.