18 июня 2023, 03:41
«Зачем нам тогда НАТО?» Запад начал готовиться к поражению Украины
Telegraph: победа России над Украиной подорвет существование НАТО
Победа России над Украиной, которую активно поддерживает Запад, поставит под сомнение существование НАТО. Таким мнением поделился обозреватель The Telegraph Ричард Кемп.
По его словам, сейчас шансы на успех в конфликте на Украине сложились не в пользу киевского режима. Российская сторона имеет преимущество в виде живой силы, танков, артиллерии и воздушной мощи.
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«Украинская победа очень далека от гарантированной. Мы уже можем видеть это беспокойство, отраженное в нотах предостережения из Белого дома», — написал он.
Обозреватель считает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц могут возобновить попытки подтолкнуть Украину к заключению мирного договора уже до конца 2023 года. Кемп уверен, подобная активность со стороны европейских лидеров подорвет позиции президента США Джо Байдена в конгрессе, в котором республиканцы попытаются сократить помощь ВСУ.
«Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Украина, за спиной которой стоит мощь Североатлантического альянса, не может противостоять России, тогда в чем смысл НАТО?» — подытожил автор статьи.
Бывший постоянный представитель Штатов при НАТО Роберт Хантер ранее заявил, что Западу стоит отказаться от обещания принять Украину в НАТО.
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