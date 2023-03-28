28 марта 2023, 04:34
«Зачем им это». Херш оценил решение Совбеза ООН по «Северным потокам»
Журналист Херш не удивился решению СБ ООН по российской резолюции по «Северному потоку»
Отказ Совбеза ООН принять российскую резолюцию, призывающую создать международную комиссию для расследования взрывов на «Северных потоках», не вызывает удивления. Такое мнение высказал в беседе с РИА «Новости» американский журналист Сеймур Херш.
«Конечно. Зачем им это? Чего вы еще от них ожидали? Если бы было иначе, это была бы новость. <…> С Бразилией интересно получилось», — отметил Херш.
Реклама
В понедельник, 27 марта, Совет безопасности ООН не принял российско-китайский проект резолюции о международном расследовании диверсии на «Северных потоках». Россия настаивала на формировании независимой комиссии для выяснения случившегося на газопроводах.
Документ не набрал необходимого числа голосов. Поддержали резолюцию только три страны — Россия, Китай и Бразилия. Остальные государства от голосования воздержались. Голосов против этого проекта не было.
Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что после непринятия резолюции подозрения о тех, кто стоит за терактом на газопроводах, лишь выросли.
Газопровод Северный поток — 2
ООН
Реклама
Реклама