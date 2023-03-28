Мир 28 марта 2023, 04:34 «Зачем им это». Херш оценил решение Совбеза ООН по «Северным потокам» Журналист Херш не удивился решению СБ ООН по российской резолюции по «Северному потоку» Pxhere

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Отказ Совбеза ООН принять российскую резолюцию, призывающую создать международную комиссию для расследования взрывов на «Северных потоках», не вызывает удивления. Такое мнение высказал в беседе с РИА «Новости» американский журналист Сеймур Херш.

«Конечно. Зачем им это? Чего вы еще от них ожидали? Если бы было иначе, это была бы новость. <…> С Бразилией интересно получилось», — отметил Херш.

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В понедельник, 27 марта, Совет безопасности ООН не принял российско-китайский проект резолюции о международном расследовании диверсии на «Северных потоках». Россия настаивала на формировании независимой комиссии для выяснения случившегося на газопроводах.

Документ не набрал необходимого числа голосов. Поддержали резолюцию только три страны — Россия, Китай и Бразилия. Остальные государства от голосования воздержались. Голосов против этого проекта не было.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что после непринятия резолюции подозрения о тех, кто стоит за терактом на газопроводах, лишь выросли.