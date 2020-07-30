Фракция либеральной Свободной демократической партии (СвДП) бундестага направила письмо американским сенаторам Теду Крузу и Джинн Шейхин. В нем — протест из-за санкций, которые США готовят в отношении газопровода «Северный поток — 2». Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил «360», что так США пытаются ослабить Россию. Вот только слабый партнер Германии не нужен.

Официальный представитель фракции по вопросам энергетики Мартин Нойманн заявил РИА «Новости», что их возмущает американское вмешательство в европейские дела. Ведь речь идет о «европейском проекте, в котором в настоящее время участвуют компании как минимум из 12 стран ЕС». Таким образом, Вашингтон «оказывает значительное влияние на инвестиционную, плановую и правовую безопасность Германии и ЕС».

Официальный представитель фракции по вопросам энергетики также подчеркнул, что действия США можно расценивать как «явное вмешательство в суверенные дела Европейского союза, особенно с учетом того, что строительство трубопровода „Северный поток — 2“ было одобрено в соответствии со всеми правилами ЕС».

Протест вполне обоснованный, однако немного запоздалый. Об этом «360» рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт. По его словам, газопровод призван обеспечить экономическую безопасность Германии и всей Европы.

Теперь стало ясно, что вопрос „Северного потока — 2“ — это не просто газовая безопасность, это вопрос суверенитета нашей страны и ЕС. Если мы не в состоянии даже все вместе защитить интересы наших государств, встает вопрос: „Зачем мы объединялись?“ Причем защищаемся мы от наших якобы друзей, которым, если честно, все равно на нашу экономику Вальдемар Гердт депутат бундестага.

По словам Гердта, экономически этот проект выгоден для всех, экологически он превосходит другие. По жизненной необходимости для Германии «Северный поток — 2» необходим, так как страна останавливает атомные станции, выводит из работы угольные станции, а государство, которая зависит от стабильного и дешевого энергоносителя, нуждается в таких проектах.

«Основная цель затеянной США дискуссии — ослабить Россию. И Вашингтон этого даже не скрывает. Но я должен сказать, что мы сами должны встать и сказать: „А зачем нам ослабленная Россия? Зачем нам сосед, с которым мы не можем торговать и развивать экономические отношения?“ Вдумайтесь в этот постулат — ослабить Россию. Это же значит вогнать в нищету народ. До такого цинизма опустилась либеральная политика», — подчеркнул собеседник «360».

Он добавил, что это античеловеческая политика. И за нее придется отвечать. По мнению Гердта, грядущие поколения могут дать ей оценку на уровне геноцида, потому что убивать благосостояние народов ради достижения собственных политических целей — преступление, уверен депутат бундестага.

По проекту «Северного потока — 2» должны быть построены две нитки газопровода от России до Германии через Балтийское море. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина.