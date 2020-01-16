Канцлер придерживается мнения, что Европе следует увеличить расходы на оборону.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов прокомментировал заявление Меркель.

«Европа вырастает из коротких штанишек, когда она была на вторых ролях у Штатов. Предполагаю, что Европа будет более центристская. Раз меняются отношения с евроатлантическими союзниками, значит, меняются отношения с Россией», — рассказал эксперт в разговоре с НСН.

Канцлер уточнила, что партнерство США и ЕС продолжится и будет играть важную роль «в сфере решения основополагающих вопросов, касающихся мировых ценностей и интересов».

Воронов сделал вывод, что «есть концепция сближения России и Германии», потому что Германия и США «расходятся в своих интересах».