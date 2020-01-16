    16 января 2020, 13:21

    Зачем Европе развивать военный потенциал — в РАН прокомментировали заявление Меркель

    Дарья Морозова

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что странам ЕС необходимо развивать военный потенциал и брать больше ответственности в различных сферах мировой политики. Об этом сообщила НСН со ссылкой на Financial Times.

    Канцлер придерживается мнения, что Европе следует увеличить расходы на оборону.

    Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов прокомментировал заявление Меркель.

    «Европа вырастает из коротких штанишек, когда она была на вторых ролях у Штатов. Предполагаю, что Европа будет более центристская. Раз меняются отношения с евроатлантическими союзниками, значит, меняются отношения с Россией», — рассказал эксперт в разговоре с НСН.

    Канцлер уточнила, что партнерство США и ЕС продолжится и будет играть важную роль «в сфере решения основополагающих вопросов, касающихся мировых ценностей и интересов».

    Воронов сделал вывод, что «есть концепция сближения России и Германии», потому что Германия и США «расходятся в своих интересах».