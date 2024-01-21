Мир 21 января 2024, 19:04 Забытый фонарик сорвал испытания двигателя истребителя США F-35 Истребитель F-35 лишился экспериментального двигателя из-за забытого фонарика United States Air Force

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Невнимательный авиатехник во время осмотра двигателя Pratt & Whitney перед очередными испытаниями новейшего истребителя США F-35 забыл внутри фонарик. Посторонний предмет упал в воздухозаборник и повредил мотор стоимостью 14 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные расследования Военно-воздушных сил США сообщил журнал Air & Space Forces Magazine.

Испытания нового двигателя проходили 15 марта 2023 года на авиабазе «Люк» в Аризоне.

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Группе технического обслуживания поручили провести последний осмотр перед первым включением двигателя на поиск вероятных утечек топлива. Запуск прошел штатно, но при замедлении комиссия услышала посторонний шум.

В ходе проверки выяснилось, что двигатель получил серьезные повреждения, которые невозможно отремонтировать на месте.

Расследование установило, что один из техников нарушил правила инструкции и забыл в отверстии двигателя ручной фонарик. Кроме того, он не заметил недостачи в своем наборе инструментов, как и сотрудники, которым он его сдал после работы.

Разработанные США истребители-невидимки F-35 оказались слишком дорогими в обслуживании. Военно-воздушные силы Южной Кореи отказались от их использования после того, как один из самолетов во время тренировочного полета столкнулся с птицей. Осмотр показал, что ремонт обойдется в 107,6 миллиона долларов США. Это выше, чем цена нового F-35.