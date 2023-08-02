Мир 02 августа 2023, 20:35 Забытый бабушкой в машине ребенок погиб в США CBS: годовалая девочка умерла в США в запертой на восемь часов машине РИА «Новости»

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Невнимательность бабушки стала причиной смерти годовалой девочки на американском острове Лонг-Айленд. Как сообщил телеканал CBS, девочка провела в оставленной на солнцепеке машине восемь часов.

В отделе полиции заявили, что бабушка посадила ребенка в автомобиль, чтобы доставить в ясли. Но совершенно забыла о девочке и отправилась на работу, оставив внучку на заднем сиденье.

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Спустя восемь часов, только подойдя к дошкольному заведению, женщина поняла, что девочка все это время оставалась в машине.

Ребенка доставили в местную больницу, где врачи констатировали смерть. Полиция начала расследование гибели девочки.

По данным Национального совета по безопасности, за год в США умирают около 38 детей, запертых в автомобилях. Более половины случаев приходится на невнимательность родителей или опекунов.

Водителям посоветовали класть на заднее сиденье портфель, сумки или даже туфли, чтобы всегда обернуться назад перед выходом.