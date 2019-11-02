Забытую в электричке скрипку 18 века вернули хозяину

«Моя скрипка дома в полной сохранности! Спасибо за огромную поддержку», — приводит телеканал слова музыканта.

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Моррис сел в поезд на лондонском вокзале Виктория 22 октября в 22:58 по местному времени. Музыкант положил футляр с дорогим инструментом на багажную полку, которая находится над креслами. Когда Моррис выходил на своей остановке, он случайно забыл инструмент на полке.

Через СМИ Великобритании Моррис попросил о помощи в поисках скрипки. Музыкальный инструмент изготовил мастер Давид Текклер в 1709 году.

В интервью британским журналистам Моррис признался, что потеря скрипки очень расстроила его. Себя же он называл лишь тем человеком, который временно играл на инструменте, а также хранил его, надеясь впоследствии передать другим музыкантам.