Военную и экономическую мощь России сочли достаточными для того, чтобы страна была крупным игроком на мировой арене достаточно долго. Миф об упадке РФ австралийское СМИ назвало не соответствующим действительности.

Положение России в ближайшей перспективе оценила газета The Australian. Гарантами положения страны относительно других государств в материале сочли ее экономический резерв и военную подготовленность.

Автор статьи заметил, что по объему военных исследований и разработок РФ находится на шестом месте в мире. Приоритетное внимание в этой сфере уделяют инвестициям в беспилотники и автономные транспортные средства. Кроме того, страна якобы занята развитием технологий «машинного обучения», которые позволят сделать кибервойну более эффективной.

У России 600 миллиардов долларов валютных резервов, что газета нашла свидетельством хорошего состояния финансов страны. Даже при слабости по некоторым показателям перед западными государствами у РФ есть все шансы контролировать внушительное количество ресурсов.