Мир 25 декабря 2023, 03:35 Забыли про Украину. МИД ФРГ опубликовал поздравление с Рождеством на русском МИД ФРГ опубликовал поздравление с Рождеством на русском, но не на украинском РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел Германии поздравило верующих с католическим Рождеством на нескольких языках, включая русский, но не украинскую мову. Поздравление появилось на официальном сайте ведомства.

На праздничной открытке написаны пожелания на семи языках, среди которых английский, русский, арабский и турецкий. На русском написано: «С наилучшими пожеланиями».

В МИД добавили, что хотели бы, чтобы к концу года ситуация в мире была лучше. Но все же пожелали всем празднующим Рождество счастливого и спокойного отдыха.

Ранее эстонский генерал в отставке, экс-глава Сил обороны Эстонии и депутат Европарламента Рихо Террас пообещал Украине грустное Рождество, если российская армия в этот период решит пойти в атаку. По мнению военного, у России может хватить сил на рождественское наступление.