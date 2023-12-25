25 декабря 2023, 03:35
Забыли про Украину. МИД ФРГ опубликовал поздравление с Рождеством на русском
МИД ФРГ опубликовал поздравление с Рождеством на русском, но не на украинском
Министерство иностранных дел Германии поздравило верующих с католическим Рождеством на нескольких языках, включая русский, но не украинскую мову. Поздравление появилось на официальном сайте ведомства.
На праздничной открытке написаны пожелания на семи языках, среди которых английский, русский, арабский и турецкий. На русском написано: «С наилучшими пожеланиями».
В МИД добавили, что хотели бы, чтобы к концу года ситуация в мире была лучше. Но все же пожелали всем празднующим Рождество счастливого и спокойного отдыха.
Ранее эстонский генерал в отставке, экс-глава Сил обороны Эстонии и депутат Европарламента Рихо Террас пообещал Украине грустное Рождество, если российская армия в этот период решит пойти в атаку. По мнению военного, у России может хватить сил на рождественское наступление.
Германия
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Украина
Католическое рождество
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