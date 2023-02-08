Мир 08 февраля 2023, 09:36 «Забыли, где находятся». Американцы осудили поцелуй в губы жены Байдена и мужа Камалы Харрис Американцы осудили публичный поцелуй в губы супруги Байдена и мужа Камалы Харрис

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Первая леди США, супруга президента Джо Байдена Джилл не совсем однозначно поприветствовала мужа вице-президента страны Камалы Харрис Дуга Эмхоффа перед началом выступления американского лидера в конгрессе. Камеры запечатлели, как Джилл Байден поцеловала в губы мужа Камалы Харрис. Видео тут же распространилось в Сети.

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Американцы остались в недоумении после увиденного. Читатели New York Post посчитали интимный жест первой леди США неприемлемым поступком.

«Я сразу заметил, что Джилл Байден и Дуг Эмхофф поцеловались в губы, и подумал про себя, что это очень неуместно! Я не могу вспомнить, чтобы известные люди просто приветствовали друг друга и целовались в губы! Это было слишком личное — очень!» — написала американка по имени Ширли Керман.

«Двое пожилых людей целуются. Неприятные вещи перед миллионами», — прокомментировал пользователь по имени Питер Эванс Конли.

«Забыли, где они были!!!» — возмутился читатель под ником Looseoutturn2.

Ранее Джо Байден заявил, что ревнует свою супругу к коренным жителям США, в частности, к индейцам навахо. По его словам, Джилл много времени проводит в резервациях.