«Забыла сказать, что Путин наклонил Пизанскую башню». Обвинение Пелоси развеселило сенаторов

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Россию в причастности к скандалу вокруг телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. «360» попытался разобраться, что она имела в виду. Найти смысл не получилось.

«Видимо, она рассказывала свой сон. По-моему, еще ничего не было, что происходило в отношении Украины и Америки, в чем бы не обвиняли Россию. Но если им так нравится — пусть так считают», — заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Он отметил, что подобные обвинения России предъявляют уже не в первый раз — похожая ситуация была во время прошлых президентских выборов в США, когда победил Дональд Трамп.

Член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич удивился, что Пелоси не обвинила в этом лично президента России Владимира Путина.

«Думаю, она или забыла, или упустила что „и лично Путин“ (к этому причастен — прим. ред.). При этом она должна была сказать, что видела, как Путин, как-то посещая Берлускони и путешествуя с ним, прислонился к Пизанской башне и наклонил ее», — сказал он с сарказмом.

Клинцевич подчеркнул, что подобные заявления в адрес России когда-нибудь обернутся против них самих.

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«Я думаю, что слава богу, что медийные люди делают такие глупости, потому что рано или поздно глубоко оболваненной западной публике, которой СМИ пичкают эти все глупости, тоже станет понятно, они тоже начнут думать, что все-таки что-то происходит не так. Украина поссорилась с США, а виновата Россия. Скорее всего, и Зеленскому, и Трампу, когда шел разговор, кто-то из наших специалистов что-то подшептывал на ушко и говорил, на что обратить внимание. Жалко, что все это в ее словах не стало достоянием такой широкой общественности», — пояснил он.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам, в свою очередь, считает, что подобные заявления не способны навредить России.

«Комментировать здесь нечего, кроме одного слова — глупость. На лицо многолетняя попытка сдерживания России любой ценой. Обвинить Россию во всех смертных грехах, применить как можно больше санкций против России, для того, чтобы сохранить однополярный мир. Этого не получится, мы уже сказали и доказали это. Поэтому эти все попытки оклеветать Россию, они обречены на провал», — заключил Джабаров.