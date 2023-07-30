Мир 30 июля 2023, 03:13 «Забыл, кто в доме хозяин». Запад найдет более благодарную замену Зеленскому Politika: неблагодарность Зеленского заставит западных лидеров найти ему замену Flickr

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Неблагодарность украинского лидера Владимира Зеленского и его неосознание своего колониального статуса вынуждает Запад сместить его с должности главы государства. Об этом заявила сербская газета Politika.

«Высказывания о неблагодарности (Владимира Зеленского. — прим. ред.) — лишь верхушка айсберга недовольства, кипящего среди союзников украинского президента», — сказано в публикации.

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Авторы материала отметили, что это негодование может не послужить причиной для отказа от поддержки киевского режима, однако точно посылает президенту Украины сигнал, что стране нужен более благодарный лидер. Раньше Зеленский вел себя по продуманному сценарию, но потом перестал следовать правилам западного общества и забыл о своем подчиненном положении.

«Когда он начал давать наставления своим покровителям, оказалось, что так дело не пойдет. Зеленский, видимо, забыл, что колониальные отношения, на которые он согласился, подразумевают, что он никогда не должен забывать, кто в доме хозяин», — заявили в газете.

Ранее экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер выразил мнение, что после провала украинского контрнаступления перед киевским режимом будет два пути: согласиться на условия России или продолжать бессмысленную борьбу, которая закончится «уничтожением украинской нации».