Мир 30 марта 2023, 23:42 «Забыл добавить слово». Захарова сыронизировала над призывом Кирби к американцам покинуть Россию Захарова сыронизировала над призывом Кирби к американцам покинуть Россию РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила над призывом представителя Белого дома Джона Кирби к американцам «немедленно покинуть Россию». Она в своем Telegram-канале предположила, что речь идет о тех, кто занимается шпионажем.

Призыв прозвучал после ареста российскими спецслужбами журналиста WSJ Эвана Гершковича. Американца задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

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«Мне кажется, Джон забыл перед словом „американцев“ добавить „занимающихся шпионажем“. Наверное, это было сказано между строк», — сыронизировала Захарова.

Кирби повторил призыв Госдепа отказаться от поездок в Россию. С таким посланием к соотечественникам выступил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американского президента Джо Байдена оповестили об аресте по делу о шпионаже в России журналиста журнала The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он отметил, что Госдепартамент США находится на связи как с руководством WSJ, так и с родственниками Гершковича.