«Забыл добавить, что обеспечит второе пришествие»: Пушков высмеял предвыборные обещания Байдена

Кандидат в президенты США Джо Байден пообещал, что в случае победы в выборах покончит с расизмом и коронавирусом. Сенатор Алексей Пушков высмеял его далеко идущие планы и назвал их невыполнимыми.

«Байден обещал в случае избрания покончить с COVID-19, бедностью, изменениями климата и расизмом. Забыл лишь добавить, что обеспечит второе пришествие. Понятно, что эти обещания невыполнимы. Бедность не уйдет, а COVID-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат. Риторика», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее, помимо победы над коронавирусом, бедностью и расизмом, Байден дал обещание восстановить американскую экономику после пандемии, создать пять миллионов новых рабочих мест и снизить стоимость медицинской страховки. Он заявил, что выведет Соединенные Штаты из «эпохи тьмы».

Демократическая партия США официально выдвинула бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена в качестве кандидата на пост главы Американского государства. Кандидатом на пост вице-президента США стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Главным соперником Байдена станет действующий глава Белого дома Дональд Трамп.