Эксклюзив 18 декабря 2023, 15:56 Забвение и смерть. Судьбу Зеленского без поддержки Запада сочли незавидной Политолог Колчин объяснил активность Зеленского отсутствием денег у Украины РИА «Новости»

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Конец денежных вливаний Европы и США в Украину означает конец киевского режима, заявил «360» политолог Петр Колчин. Таким образом он прокомментировал слова главы МВФ Кристалины Георгиевой о том, что Украина «продержится» без финансовой поддержки со стороны Запада всего пару месяцев.

Украина, пояснил Колчин, существует на кредиты и иностранные денежные транши. Ее оборона, социальная сфера, политическая система — все подпитывается за счет чужих средств.

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«Экономических мощностей не хватает и наполовину этих расходов. Поэтому конец вливаний Европы и США в Украину означает конец и киевского режима и современного украинского государства», — подчеркнул собеседник.

У украинских властей нет денег для выполнения социальных обязательств, обслуживание государственного долга. На фоне этого, добавил Колчин, возросла дипломатическая активность президента Владимира Зеленского и его «шайки».

«Но ни США, ни Европа не могут дать Украине достаточное количество ресурсов, чтобы как-то стабилизировать ситуацию», — отметил эксперт.

Имеющихся у Украины средств без поддержки Запада может не хватить и на два месяца. То есть уже совсем скоро украинские власти начнут сокращать расходы и запустят печатный станок, но это еще глубже загонит страну в долговую яму.

«Западные страны могут приостановить помощь Украине, поскольку ресурсы на это направление у них стремительно кончаются. И что будет дальше с этими неонацистским цирком? Думаю, всем известно — забвение и смерть», — подытожил собеседник «360».

Газета Financial Times написала, что Зеленский во время визита в США умолял американские власти продолжить поддержку Украины. Однако его турне не дало результата.