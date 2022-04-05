Забросали камнями. Россиянка рассказала, как в школах Лиссабона относятся к русским ученикам

Проживающая в Лиссабоне россиянка рассказала, как ее сына затравили в школе из-за того, что он русский. Мальчика забросали камнями, сообщает REN.TV.

Марина рассказала, что привезла сына из Молдавии, где он жил с бабушкой. В Португалии родители выбрали хорошую школу, в отзывах писали, что отношение к детям в ней нормальное. С начала спецоперации на Украине у русского мальчика начались проблемы, его стали травить в школе за то, что он из России.

Ситуация осложнялась с каждым днем, а потом дело дошло до того, что школьника закидали камнями. У мальчика под коленями мама обнаружила синяки.

«Я говорила директору, что обращусь в министерство образования, ноль внимания. Мне говорили, что решат вопрос, но в итоге так и не решили», — рассказала Марина.

МИД РФ подготовит доклад о нарушении прав россиян за рубежом с начала спецоперации на Украине. Документ предоставят в международные организации.