«Заботливый лайк» появился в Facebook

Социальная сеть Facebook добавила новую реакцию, которую можно поставить на записи пользователей. Это «заботливый лайк» — смайлик, обнимающий сердечко.

Об этом в Twitter сообщил сотрудник компании. Он отметил, что Facebook старался таким образом помочь пользователям поделиться свой поддержкой друг с другом в это непростое время.

Новая функция появится в компьютерной версии сайта и на мобильных устройствах со следующей недели.

В мессенджере будет другая «заботливая реакция» — анимированное бьющееся сердечко.

Ранее социальная сеть наказала президента Бразилии. Его записи были были удалены из соцсетей Facebook и Instagram вслед за Twitter. Глава Бразилии выложил ролики, на которых демонстративно не соблюдает правила «социального дистанцирования» в период пандемии коронавируса. Руководство Facebook посчитало его действия опасными и «дезинформирующими» население.