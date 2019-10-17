Шоу в Британии предложит заботиться о корове, как о питомце. А потом съесть ее

Британский канал Channel 4 запускает новое реалити-шоу. Meat the Family бросает вызов мясоедам. Героями шоу станут несколько семей, чья задача взять домой на три недели сельскохозяйственное животное. На протяжении этого времени они должны следить и ухаживать за ним, как за домашним питомцем. В конце участников программы ждет выбор: стать вегетарианцами и отправить животное в приют или убить, приготовить и съесть его.

В первых эпизодах Meat the Family участники должны будут выбрать себе в качестве питомца ягненка, свинью, курицу или теленка. Далее на протяжении трех недель на их плечи ложится забота о животном. Если мясоеды не изменят свое отношение к питанию, то они обязаны убить питомца и употребить его в пищу. Если выберут путь вегетарианства, то животное будет жить.

«Семья должна решить — отправится это животное в духовку или в приют для животных», — сказала генеральный директор международной аналитической компании The Wit Вирджиния Муслер.

Meat the Family попытается показать двойные стандарты в мышлении человека. Как можно гладить свою кошку или собаку, параллельно жаря другое животное на сковороде?

Глава компании Spun Gold Даниэла Нойманн также выразила поддержку шоу, сказав, что оно затрагивает важные темы этического питания и не боится задавать сложные вопросы. При этом она отметила, что в нем найдутся и моменты, согревающие сердце.

Почему мы находим приемлемым есть ягненка, но мы не будем есть нашу собаку? Даниэла Нойманн глава компании Spun Gold.

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Цель трехчасового шоу — показать реалии того, как животное из поля отправляется на чей-то обеденный стол. Оно также будет исследовать поведение животных и их интеллект, методы ведения сельского хозяйства и воздействия мясной промышленности на окружающую среду.

Реалити-шоу выйдет в эфир в новом году. Его можно назвать одним из представителей новой волны телепрограмм, что поднимают острые социальные вопросы.