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    27 сентября 2020, 02:53

    Забота западных партнеров ввергнет стану в хаос — МИД Белоруссии

    Анастасия Кукова

    Граничащие с цинизмом заявления некоторых западных соседей Белоруссии, якобы заботящихся об ее суверенитете, на самом деле нацелены на то, чтобы ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят ее на многие годы назад.
    Забота западных партнеров ввергнет стану в хаос — МИД Белоруссии

    Об этом в специально записанном видеообращении на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

    Он подчеркнул, что вмешательство и санкции возымеют обратный эффект.

    «Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех. Это мы уже проходили в прошлом», — цитирует его «Интерфакс».

    Макей подчеркнул, что народ республики сам будет решать ее судьбу, и не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога. Дипломат посетовал, что Минск сейчас испытывает внешнее давление.

    «После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя», — приводит его слова РИА «Новости».

    В Минске состоялся женский марш протеста, в котором приняли участие около 300 активисток. К площади Победы были стянуты наряды полиции, и они изменили свой маршрут, собравшись на площади Независимости. Известно, что некоторые из них были задержаны.

    Новости SMI.FM