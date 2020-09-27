Забота западных партнеров ввергнет стану в хаос — МИД Белоруссии
Об этом в специально записанном видеообращении на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Он подчеркнул, что вмешательство и санкции возымеют обратный эффект.
«Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех. Это мы уже проходили в прошлом», — цитирует его «Интерфакс».
Макей подчеркнул, что народ республики сам будет решать ее судьбу, и не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога. Дипломат посетовал, что Минск сейчас испытывает внешнее давление.
«После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя», — приводит его слова РИА «Новости».
В Минске состоялся женский марш протеста, в котором приняли участие около 300 активисток. К площади Победы были стянуты наряды полиции, и они изменили свой маршрут, собравшись на площади Независимости. Известно, что некоторые из них были задержаны.