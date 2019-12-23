Забор от диких свиней из Польши строят на немецкой границе

Немецкие специалисты монтируют заградительные модули высотой 90 см. Таким образом они пытаются не допустить попадания и дальнейшего распространения в Германии африканской чумы.

Эта болезнь была выявлена у множества мертвых диких свиней на западе Польши, написала «Свободная пресса».

Под особый контроль взяты районы Шпре-Нейсе, Шпре, а также город Франкфурт-на-Одере. Власти Германии попросили местных охотников отстреливать данный вид животных.

На этот момент в ФРГ не зарегистрировано ни одного случая заболевания африканской свиной чумой.

Министр по защите прав потребителей в земле Бранденбург Урсула Нонемахер рассказала, что «прошли переговоры на высшем уровне с участием наших ветеринаров, а также польской стороны».

«В Польше подтвердили, что эпизоотия все еще динамично развивается, так что возможны новые случаи инфицирования. Нам стоит готовиться к тому, что инфицированные животные могут пересечь границу. Мобильная электроизгородь может стать одной из многих мер для предотвращения этого», — сказала Нонемахер.