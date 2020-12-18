Заболевший COVID-19 Макрон рассказал о своем самочувствии

Президент Франции Эммануэль Макрон, который заразился коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Он отметил, что чувствует себя хорошо, несмотря на усталость и головню боль, а также поблагодарил всех за поддержку.

Президент Франции опубликовал видео в своем Twitter.

«Я хочу вас успокоить, у меня все хорошо. У меня те же симптомы, что и вчера, то есть усталость и головная боль… Я буду давать вам отчет о течении этой болезни», — отметил Макрон.

О том, что президент Франции заразился коронавирусом, сообщил Елисейский дворец утром 17 декабря. Там отметили, что президент самоизолировался на неделю, однако продолжил работать дистанционно. Сейчас он находится в своей резиденции Lanterne в Версале вместе со своей супругой Брижит.

«Газета.ru» уточнила, что диагноз Макрону поставили на основе теста RTPCR — его проводят, как только у человека появляются первые симптомы коронавирусной инфекции.