Заболеваемость ковидом в мире выросла впервые за почти 2 месяца

Число новых случаев заболевания COVID-19 на прошлой неделе выросло впервые за последние семь недель. Об этом рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Если страны полагаются только на вакцины, они делают ошибку. Меры общественного здоровья — все еще основа борьбы с пандемией», — заявил Гебрейесус. Его слова приводит Reuters.

Глава ВОЗ отметил, что многие страны ослабили ограничительные меры, которые были введены для победы над коронавирусом. Это, по его словам, привело к повышению заболеваемости. Гебрейесус добавил, что рост числа новых случаев был «хоть и разочаровывающим, но не неожиданным».

Также он отметил и о другой ошибке властей: страны в первую очередь делают прививку молодым и здоровым людям, которым заболеваемость ковидом угрожает меньшей степени, чем пожилым.

Третья волна коронавируса будет осенью, предполагает главный внештатный эпидемиолог Санкт-Петербурга Мария Дарьина. По ее словам, это произойдет, когда сформируются новые коллективы, погодные условия ухудшатся, и опять начнется циркуляция вируса. Она выразила надежду, что новая волна будет не особо интенсивной. Как считает эксперт, опасность распространения инфекции снизится благодаря вакцинации.