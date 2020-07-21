Заболеваемость коронавирусом выросла на 400% в Испании

По данным портала «Русская планета», за последний месяц в стране было выявлено 18 564 случаев инфекции. Этот показатель на 400% превосходит предыдущие, зафиксированные в Испании до отмены ограничений по коронавирусу.

Ранее 5842 случая COVID-19 подтвердили в России за минувшие сутки. Инфекцию выявили у жителей 81 региона. У некоторых она протекала бессимптомно.