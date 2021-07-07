Заболеваемость COVID-19 выросла в мире на 3% за неделю

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировали более 2,68 миллионов случаев заражения коронавирусом и почти 54 тысячи смертей на прошедшей неделе в мире. Таким образом заболеваемость увеличилась на 3%, а смертность снизилась на 7% и достигла самого низкого показателя с октября 2020 года.

«В течение последних двух недель отмечается небольшой рост [числа] новых случаев заболевания, всего их зарегистрировано на прошлой неделе более 2,6 млн», — сказано в еженедельном эпидемическом бюллетене организации.

С 26 июня по 4 июля в мире зафиксировано 2 688 651 заразившийся новых случаев коронавируса и 53 958 летальных исходов. По состоянию на 4 июля всего с начала пандемии произошло 183 198 019 случаев инфицирования и 3 971 687 случаев смерти больных.

За неделю больших всего заболевших было в Бразилии (364 709), Индия (312 250), и Колумбии (204 556). В пятерку также вошли Индонезия (168 780) и Великобритания (161 805). Наиболее высокий уровень заболеваемости зафиксировали на Сейшельских островах (758 новых заболевших на 100 тысяч. жителей), в Монголии (472), Колумбии (402), Намибии (367) и на Кипре (324).

Заболеваемость на прошедшей неделе уменьшились в Северной и Южной Америке — на 13%. Однако в Европе зарегистрировали рост на на 30%. Летальных случаев стало меньше в Юго-Восточной Азии —на 12%, а также в Северной и Южной Америке — на 11%.

В Европе за семь дней заразились более 505 тысяч жителей, скончались более шести тысяч. В Северной и Южной Америке зафиксировано более 990 тысяч новых случаев и свыше 26 тысяч летальных исходов. В Юго-Восточной Азии выявлено более 612 тысяч заразившихся, умерли свыше 11 тысяч человек.

Сложной ситуация остается и в России. За прошедшие случае был установлен антирекорд по количеству смертей за всю пандемию. В стране за 24 часа скончались 737 человек. Общее количество заразившихся — 5 658 672 человек. За весь период 139 316 скончались, 5 101 852 выздоровели.