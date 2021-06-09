Более трех миллионов случаев заражения коронавирусом и свыше 73 тысяч летальных исходов зарегистрировали в мире на прошлой неделе. Заболеваемость по сравнению с предыдущими семью днями снизилась на 15%, а смертность — на 8%. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Число новых случаев заболевания и смерти продолжило снижаться: в течение недели пришли сообщения более чем о трех миллионах заразившихся и более 73 тысячах умерших, что соответственно на 15% и на 8% меньше по сравнению с предшествующей неделей», — сказано в эпидемическом бюллетене ВОЗ.

На прошлой неделе заболеваемость снизилась в пяти регионах ВОЗ из шести. В частности, в Юго-Восточной Азии (- 31%) и в Европе (-17%). Также известны лидеры стран по числу новых инфицированных. В Индии число заразившихся увеличилось за семь дней более чем на 914 тысяч. Далее по числу новых случаев следуют Бразилия (+449 тысяч), Аргентина (+212 тысяч), Колумбия (+175 тысяч), США (+99 тысяч), Иран (+ 67 тысяч), Россия (+62 тысячи).

С 31 мая по 6 июня в мире выявили 3 016 005 новых случаев коронавируса и 73 807 смертей от вируса. За весь период пандемии, по состоянию на 6 июня, было зарегистрировано 172 673 097 случаев инфицирования и 3 718 944 летальных исхода. Об этом написал ТАСС.