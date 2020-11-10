Забой оленей начался на Ямале

По данным ИА «ФедералПресс», первые стада уже отправили на убойный комплекс в сельхозкооператив «Тазовский». Уточняется, что качество мяса будет зависеть от условий перегона животных. Также оленеводы следят за их весом — они должны весить до 70 килограммов.

«В этом сезоне мы планируем заготовить 80 тонн оленины, 20 тонн продукции предприятие уже заготовило в начале года, осталось 60 тонн», — рассказал главный зоотехник СПК «Тазовский» Илья Яндо.