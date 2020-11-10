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    10 ноября 2020, 13:46

    Забой оленей начался на Ямале

    Дарья Морозова

    Кампания по забою оленей начинается на Ямале. Об этом сообщило издание «Красный север».

    По данным ИА «ФедералПресс», первые стада уже отправили на убойный комплекс в сельхозкооператив «Тазовский». Уточняется, что качество мяса будет зависеть от условий перегона животных. Также оленеводы следят за их весом — они должны весить до 70 килограммов.

    «В этом сезоне мы планируем заготовить 80 тонн оленины, 20 тонн продукции предприятие уже заготовило в начале года, осталось 60 тонн», — рассказал главный зоотехник СПК «Тазовский» Илья Яндо.