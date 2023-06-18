Мир 18 июня 2023, 23:28 Заблудившиеся украинские пограничники утроили «вооруженное вторжение» в Румынию Румынская погранслужба задержала трех заблудившихся украинских пограничников Официальное интернет-представительство президента Украины

Читать 360tv в

Румынские пограничники задержали трех украинских коллег, которые заблудились в горах. Они преследовали соотечественников, незаконно пересекших границу с соседней страной. Историю рассказало издание Antena 3.

Украинские пограничники были вооружены автоматами. По их словам, они преследовали незаконных мигрантов, которые ранее пересекли границу с Румынией возле Вишеу-де-Сус.

Реклама

«Они утверждают, что заблудились из-за плохой видимости в горах и таким образом оказались на территории нашей страны», — сказано в сообщении.

Ранее в Румынию въехали несколько граждан Украины и попросили предоставить им убежище. Украинцев доставили в офис пограничной полиции, позже их отправят в центр для беженцев. Через час после этого румынские пограничники натолкнулись на своих украинских коллег, которые преследовали первую группу украинцев. Пограничников передадут Киеву после оформления всех бумаг.