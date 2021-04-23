Заблудившегося туриста в Калифорнии нашли благодаря фото ног

Американский турист Рене Компин заблудился во время похода в калифорнийском лесу. Найти путешественника удалось с помощью фото ног, которое тот успел отправить своему другу. Об этом сообщило The Washington Post.

Рене Компин отправился в Национальный заповедник Анджелес возле горы Уотерман, располагающейся в 50 милях к северо-востоку от Лос-Анджелеса 12 апреля. Ранее турист уже бывал в этой местности, однако в этот раз решил избрать новый маршрут. Решение оказалось провальным — Рене заблудился. Мужчина несколько часов пытался найти дорогу, но понял, что сделать это не получится.

До того, как телефон Рене разрядился, он успел отправить своему другу изображение — фото ног на фоне скалы. «SOS. Телефон разряжается. Я заблудился», — было сказано в сообщении.

Друг пострадавшего передал всю информацию полиции. Поисково-спасательная группа в течение суток пыталась найти Компина, однако сделать это не удалось.

Управление шерифа опубликовало фотографию в Twitter с подписью: «Вы заядлый турист в районе горы Уотерман? Спасательно-поисковым командам нужна помощь в поисках пропавшего хайкера. Он отправил этот фото другу. Мы нашли его машину возле кемпинга Buckhorn. Позвоните, если узнали местность со снимка».

На опубликованную фотографию наткнулся пользователь Twitter радист-любитель Бен Куо. Мужчина увлекался поиском мест по фотографиям, поэтому решил воспользоваться своими навыками для поиска Рене. Бен стал искать туриста возле кемпинга Buckhorn. Радист обратил внимание на траву. С помощью нее мужчина исключил похожую область поиска.

«Я понял, что Компин должен находиться на южной части горы, потому что на севере практически ничего не растет», — заявил он.

После этого Бен сравнил детали оригинального фото со снимками с Google Earth. Мужчина отправил полиции предполагаемые координаты.

«Введя дату и время, когда было сделано фото, я сравнил снимок с изображением со спутника. Они совпали», — отметил он.

По указанным данным вылетела поисково-спасательная группа. Куо удалось довольно точно определить координаты — Рене нашли в километре от указанной точки. Компин находился в этом месте 27 часов.

После спасения Рене связался с Куо по видеосвязи. Он пригласил своего спасителя встретиться и отпраздновать удачный исход.

«Возможно, мы даже сходим в поход», — заявил Компин.