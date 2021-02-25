Четыре Telegram-канала заблокируют на Украине

Украинцев лишат доступа к четырем Telegram-каналам. Заблокировать решили «Резидента», «Легитимного», «Картель» и «Сплетницу». Вердикт вынес Киевский районный суд Харькова.

Постановление, обязывающее интернет-провайдеров страны закрыть доступ к указанным каналам, опубликовала пресс-служба Национальной комиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации.

«Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании Telegram-каналов „Резидент“, „Легитимный“, „Картель“, „Сплетница“, путем обязательства провайдеров <…> закрыть к ним доступ», — отмечено в документе.

Нацкомиссия получила копию постановления от Службы безопасности Украины. Оно подлежит «немедленному исполнению после объявления», но может быть обжаловано в Харьковском апелляционном суде в течение пяти дней с момента публикации.

В начале февраля под санкции украинских властей попали телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Недавно они зарегистрировали ООО «Медиахолдинг „Новости“». Его учредителями стали 100 человек.