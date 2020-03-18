Заблокированные на Филиппинах россияне записали видео. Они просят о помощи

Россияне, которые застряли в аэропорту филиппинского острова Сибу, попросили о помощи. Воздушную гавань из-за коронавируса постепенно консервируют — закрываются магазины и кафе. Сограждане не знают, как им добраться до Манилы, чтобы улететь домой.

«Мы не можем попасть в Манилу. Не можем улететь отсюда никак. Нам нужна помощь. Аэропорт, в котором мы сейчас находимся, постепенно консервируют. Многие магазины уже закрыты, почти не работают кафе», — заявил парламентер от группы туристов.

На кадрах видно, что в безвыходное положение попали и туристы с детьми. Люди рассказали, что в аэропорту они находятся уже второй день. Им обещали спецрейс до Манилы, но самолет не прилетел.

Ранее в посольстве России «360» рассказали, что делают все возможное, чтобы эвакуировать людей с острова. Сибу оказался в транспортной изоляции из-за пандемии. Многие страны сейчас закрывают границы и ограничивают транспортное сообщение. Коронавирус, который уже два с лишним месяца бушует в мире, убил почти восемь тысяч человек. Заразились почти 199 тысяч человек.