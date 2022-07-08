Пострадавшими в ходе забега быков в Испании стали пять человек

Первый после пандемии забег быков в испанском городе Памплона закончился госпитализацией пяти человек. Об этом сообщило агентство France Press со ссылкой на представителей Красного Креста.

Забег животных по улицам прошел в рамках традиционного недельного праздника Сан-Фермин. В один из дней на улицу выводят 12 быков, которые бегут по улицам от загона до городской арены сквозь толпу празднующих людей, одетых в традиционные белые костюмы и красные шейные платки.

Представитель международной медицинской организации заявил, что всего пострадали пять человек. Один из гостей получил травму ноги, другой ударился головой, упав с высоты, третьим стал подросток со сломанной рукой.

На этот раз расстояние 850 метров животные преодолели за две минуты 35 секунд. По словам свидетелей, быки бежали плотным стадом и развили очень большую скорость.

На празднование Сан-Фермин в Памлпону приезжает до одного миллиона человек ежегодно. Неделя торжества проходит в городе уже 800 лет. Единственные два перерыва за всю историю были во время гражданской войны в Испании с 1936 по 1939 год и во время пандемии. С 1910 года при забегах быков погибли 16 человек, последний — в 2019 году.