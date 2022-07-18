Забег с участием собак прошел в столице Перу

В Лиме городские власти устроили забег, посвященный Национальному дню собак. По словам представителей муниципалитета, такие праздники проводятся с целью укрепить эмоциональную связь между человеком и животным, написал ОТР.

Как отметила одна из участниц забега Хоанна Уамани, для многих людей собаки являются не просто домашними питомцами, а членами семьи.

«Я очень счастлива быть здесь в этот праздничный день. Собаки — это не просто домашние животные, они как родственники, это члены семьи. К сожалению, мы не сможем приютить всех бездомных животных, но мы можем подарить любовь нашим домашним питомцам», — добавила девушка.

Активный досуг благотворно скажется на здоровье четвероногих питомцев, резюмировали организаторы праздника.