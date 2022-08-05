Забавную заминку перед переговорами Путина и Эрдогана показали на видео

Перед переговорами президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана в Сочи произошла забавная заминка с аппаратурой для перевода. Видео показал Telegram-канал RIA Kremlinpool.

Эрдоган не сразу понял, как разобраться с аппаратурой, и позвал помощников, тогда как Путину хватило одного знака.

Во время переговоров с Эрдоганом глава Российского государства отметил, что товарооборот двух стран в 2022 году увеличился на 57%. Он отметил, что Турция остается партнером России по многим проектам, в том числе в строительстве АЭС «Аккую».

Путин выразил надежду на скорое подписание с Турцией меморандума о торгово-экономическом сотрудничестве. В ответ Эрдоган заявил, что переговоры с Путиным откроют новую страницу в отношениях двух стран, в том числе в области туризма, энергетического сотрудничества и по ряду региональных вопросов.

Ранее Эрдоган раскритиковал европейских политиков за негативное отношение к Путину и призвал их настроиться на сотрудничество с Россией.