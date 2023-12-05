05 декабря 2023, 09:28
Забастовку на КПП на границе с Украиной приостановили в Словаки
Перевозчики в Словакии приостановили забастовку на границе с Украиной
Словацкие перевозчики приостановили забастовку на украинской границе. Они собираются обсудить решение проблемы с властями. Об этом сообщило РИА «Новости».
Накануне Еврокомиссия отвергла требование бастующих польских перевозчиков по возврату системы разрешений для украинских автоперевозчиков.
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«Европейский союз — это вообще союз? Поляки 28 дней выражают свой протест против последствий от освобождения украинских перевозчиков от [получения] разрешений», — указали словакские перевозчики в своем обращении.
Они выразили протест из-за бездействия правительства сначала часовой блокадой контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной. Затем продлили ее на четыре дня. Однако 5 декабря они решили приостановить забастовку.
«Остаемся в предзабастовочной готовности», — отметили в заявлении.
Перевозчики из Словакии сообщили, что планируют в ближайшее время встретиться с министром транспорта и послушать его выводы по сложившейся ситуации. После этого бастующие примут решение о дальнейших действиях.
Союз автомобильных перевозчиков Словакии присоединился к протестам польских дальнобойщиков. Они призвали отменить систему электронной очереди на границах, а также потребовали ввести коммерческие разрешения для компаний Украины на транспортировку грузов.
Украина
Словакия
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