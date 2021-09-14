Забастовка водителей привела к закрытию метро в Хельсинки

Работу трамваев и метро прекратят в Хельсинки из-за забастовки водителей. Ограничения продлятся два дня. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на транспортную компанию HKL.

Акция протеста продлится на протяжении двух дней — 16 и 17 сентября. Жителям города посоветовали найти на этот период альтернативные способы передвижения. Лучше всего воспользоваться велосипедами или услугами каршеринга.

Протест водителей спровоцировало превращение HKL в муниципальное акционерное общество. Многие сотрудники переживают, что из-за этого их условия труда станут хуже.