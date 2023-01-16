16 января 2023, 21:34
Забастовка учителей из-за низких зарплат началась в Шотландии
Члены четырех профсоюзов школьных учителей и директоров Шотландии начали 16-дневную забастовку. Педагоги потребовали от правительства повышения зарплат. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на телеканал Sky News.
По заявлениям бастующих, причина недовольства кроется в рекордном росте инфляции. Учителя хотят добиться повышения заработных плат на 10%.
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Чтобы дети не пропустили слишком много занятий, преподаватели из разных частей страны будут бастовать по очереди.
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