Мир 09 апреля 2023, 11:56 Забастовка медиков в Британии приведет к отмене приемов и операций — СМИ Sunday Times: в Британии могут отменить до 350 тысяч приемов из-за забастовки медиков Unsplash

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В Великобритании могут отменить до 350 тысяч приемов и хирургических операций из-за забастовки медиков, которая планируется на следующей неделе. Об этом написала британская газета The Sunday Times со ссылкой на представителей Национальной службы здравоохранения Англии.

Стачка должна пройти с 11 по 14 апреля. Как отмечает издание, ситуация может усугубиться из-за пасхальных каникул — бастующих медиков просто некем будет заменить.

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Это уже не первая забастовка врачей в Великобритании, первая прошла в марте. Профсоюзы выдвинули требование поднять зарплату медикам на 35%. Тогда переговоры Минздрава королевства с представляющей интересы врачей-интернов Британской медицинской ассоциацией ни к чему не привели.

Забастовки с требованием поднять зарплаты проходят и в других странах Европы. Так, стачка работников транспорта в Германии в конце марта практически парализовала движение в стране. Не работали аэропорты, было прекращено движение железнодорожного и другого общественного транспорта.