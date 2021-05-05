facebook_pixel
    05 мая 2021, 09:40

    Забаненный везде Трамп создал сайт, чтобы высказывать свое мнение

    Анастасия Калинина

    Заблокированный во всех популярных соцсетях вывший президент Америки Дональд Трамп создал собственный сайт From the Desk of Donald J. Trump. С помощью него он планирует общаться со сторонниками.

    Забаненный везде Трамп создал сайт, чтобы высказывать свое мнение

    По данным телеканала Fox News, на платформе уже было опубликовано видео. Но сейчас при переходе открывается страница главного сайта Трампа с предложением сделать пожертвование.

    На этом сайте Трамп планирует общаться со своими сторонниками и публиковать обращения к ним. Однако отвечать на сторонники не смогут. У них есть возможность только делиться постами экс-президента в соцсетях Facebook и Twitter. Кроме того, пользователи смогут подключать уведомления о новых публикациях.

    По предварительным данным, сайт построен на платформе Campaign Nucleus, которая помогает политикам общаться с аудиторией без посредников.

    В конце апреля стало известно, что компания Apple решила вернуть популярную у сторонников Дональда Трампа социальную сеть Parler. Также она может появиться и у Google. Соцсеть была заблокирована с зимы.