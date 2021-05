Забаненный везде Трамп создал сайт, чтобы высказывать свое мнение

Заблокированный во всех популярных соцсетях вывший президент Америки Дональд Трамп создал собственный сайт From the Desk of Donald J. Trump. С помощью него он планирует общаться со сторонниками.

По данным телеканала Fox News, на платформе уже было опубликовано видео. Но сейчас при переходе открывается страница главного сайта Трампа с предложением сделать пожертвование. На этом сайте Трамп планирует общаться со своими сторонниками и публиковать обращения к ним. Однако отвечать на сторонники не смогут. У них есть возможность только делиться постами экс-президента в соцсетях Facebook и Twitter. Кроме того, пользователи смогут подключать уведомления о новых публикациях. По предварительным данным, сайт построен на платформе Campaign Nucleus, которая помогает политикам общаться с аудиторией без посредников. В конце апреля стало известно, что компания Apple решила вернуть популярную у сторонников Дональда Трампа социальную сеть Parler. Также она может появиться и у Google. Соцсеть была заблокирована с зимы.