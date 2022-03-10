«За восемь лет двоих детей похоронила». Жительница ДНР оказалась под завалами после обстрела ВСУ

В поселке шахты «Трудовская» 67-летняя женщина оказалась под завалами после того, как населенный пункт подвергся обстрелу украинской армии. Снаряд попал прямо в дом. Спастись ей помогли соседи. Об этом сообщили в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

«Я хотела чайку попить. Еще кружку не налила, оно как дало — я не поняла где. Ковер завалился на меня. Я кричу: „Помогите!“ Муж был на улице. <…> Хорошо, соседи у меня хорошие», — рассказала женщина.

По ее словам, больше помочь ей было некому: двое детей погибли за восемь лет, когда ДНР находилась в украинской осаде.

«Дети у меня погибли. За восемь лет двоих похоронила. У меня никого нет, кроме соседей», — пояснила женщина.

Ранее в представительстве Донецкой народной республики при Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе сообщили, что за сутки ДНР 26 раз подверглась обстрелу со стороны украинских военных. В результате были ранены двое местных жителей. Повреждения получили 17 частных домов. Под обстрелы попали также газопровод, ЛЭП и территория при одном из храмов.