Мир 26 августа 2023, 05:01 «За тобой придут». Зеленского назвали самой большой угрозой для Украины Пользователи соцсети назвали Зеленского самой большой угрозой для Украины YouTube

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Пользователи социальной сети Х резко отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о начале реализации соглашений о поставках западных истребителей F-16. Украинскому лидеру пообещали, что «за ним придут» семьи тех, кем он пожертвовал в году Западу.

«Когда этот конфликт закончится, семьи тех, кем ты пожертвовал ради дружбы с Западом, придут за тобой. Самой большой угрозой для Украины является ее президент», — прокомментировал один из пользователей.

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Второй напророчил, что F-16 станут самым большим разочарованием Запада. Россия ждет и готова бомбить аэродромы еще до взлета истребителей. Еще один юзер написал, что все, что делает Зеленский — бесполезно и вредно для Украины.

«Ты проигрываешь. Останови эту ложь. Все вертится вокруг денег, мошенник», — указал пользователь.

Другой добавил, что Зеленский уже давно проиграл в конфликте.

Пентагон сообщил, что украинские военные будут проходить обучение управлению истребителями F-16 на американской базе в Аризоне. Подготовка начнется в сентябре.