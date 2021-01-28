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    28 января 2021, 05:14

    Памела Андерсон вышла замуж за телохранителя

    Кирилл Фролов

    Актриса и модель Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж. Свой выбор она остановила на телохранителе Дэне Хейхерсте.
    Памела Андерсон вышла замуж за телохранителя

    Андерсон рассказала о свадьбе газете Daily Mail. Церемония прошла еще в канун Рождества в канадском поместье Памелы.

    С будущим мужем модель познакомилась год назад. Он работал строителем, занимался ремонтом семейного владения Андерсон на острове Ванкувер. Четверть века назад актриса приобрела поместье у своих бабушки и дедушки. Когда-то там поженились ее родители, а теперь и она сама.

    Церемония была частной и скромной. На фото, которые выложила Андерсон, она позирует в свадебном платье с глубоким декольте. На супруге рубашка навыпуск и кроссовки.

    «Я именно там, где мне нужно быть, — в объятиях человека, который меня искренне любит», — сказала актриса.

    Памеле Андерсон 53 года. Она родилась и выросла в Ледисмите — рыбацком городке на острове Ванкувер. Позднее журнал Playboy перевез ее в Лос-Анджелес.

    Известность к актрисе пришла после съемок в сериале «Спасатели Малибу», который выходил в 1989–1999 годах.