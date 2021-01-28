Памела Андерсон вышла замуж за телохранителя

Актриса и модель Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж. Свой выбор она остановила на телохранителе Дэне Хейхерсте.

Андерсон рассказала о свадьбе газете Daily Mail. Церемония прошла еще в канун Рождества в канадском поместье Памелы.

С будущим мужем модель познакомилась год назад. Он работал строителем, занимался ремонтом семейного владения Андерсон на острове Ванкувер. Четверть века назад актриса приобрела поместье у своих бабушки и дедушки. Когда-то там поженились ее родители, а теперь и она сама.

Церемония была частной и скромной. На фото, которые выложила Андерсон, она позирует в свадебном платье с глубоким декольте. На супруге рубашка навыпуск и кроссовки.

«Я именно там, где мне нужно быть, — в объятиях человека, который меня искренне любит», — сказала актриса.

Памеле Андерсон 53 года. Она родилась и выросла в Ледисмите — рыбацком городке на острове Ванкувер. Позднее журнал Playboy перевез ее в Лос-Анджелес.

Известность к актрисе пришла после съемок в сериале «Спасатели Малибу», который выходил в 1989–1999 годах.