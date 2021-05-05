Памятник Советской армии жители Болгарии отремонтировали за свой счет

Сопредседатель движения «Друзей России и православного мира» Атанас Стефанов рассказал «ПолитЭксперту», что он вместе с единомышленниками за свой счет подлатал памятник Советской армии, который был установлен в столице Болгарии в 1954 году.

«Мы глубоко признательны тем, кто нас освобождал. Поэтому посчитали нужным перед 9 Мая хотя бы подклеить гранитные плиты», — поделился собеседник издания.

По его словам, монумент нуждается в серьезном ремонте, но местные власти лишь проводят на его фоне разнообразные мероприятия и фотографируются с венками. Обращения в правительство с просьбой о ремонте не привели ни к чему.