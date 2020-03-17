За сутки в Китае всего 21 человек заболел коронавирусом

Хотя Китай и объявил о снижении вспышки эпидемии коронавирусом, люди там продолжают заражаться. За сутки в КНР зарегистрировали 21 новый случай.

При этом 20 случаев завозные: девять обнаружили в Пекине, по три в Шанхае и в Гуандуне, по одному в провинциях Гуанси, Юньнань, Шэньси, Чжэцзян, Шаньдун. Всего в Китай из-за границы ввезли 143 случая заражения. Об этом сообщило РИА «Новости». Жертвами коронавируса за прошедший день стали 13 человек, еще 930 пациентов выздоровели.

При этом один случай заражения за сутки подтвердился в провинции Хубэй (в Ухане). Там же 12 человек умерли (11 — в Ухане), 893 человека (836 из Уханя) выписались из больниц. С начала эпидемии в провинции умерли 3111 человек, заразились 67 799, выздоровели 55 987. Сейчас все еще болеют 8701 человек, состояние 2872 из них оценивают как тяжелое.

Именно в этой провинции в городе Ухань зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом в мире. Это произошло в конце декабря 2019 года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта назвала вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, более 182 тысяч человек в мире заразились, семь тысяч умерли, еще почти 80 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 93 человека, заболевших COVID-19. Последняя информация о пандемии — в большом материале «360».