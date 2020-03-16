За сутки в Италии погибло 349 человек от COVID-19

За минувшие сутки в Италии погибло 349 человек от коронавирусной инфекции. С начала вспышки жертвами COVID-19 стали более двух тысяч человек.

Об этом заявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, пишет ТАСС.

Сейчас общее количество инфицированных граждан Италии 23 073 человека. За сутки вылечились 414 человека, общее число выздоровевших составляет 2749.

«Новых случаев заражений насчитывается 2470. Это меньше, чем вчера, но пока у нас нет данных из области Апулия и автономной провинции Тренто. В Ломбардии несколько снизился темп распространения», — рассказал Боррелли. Из 349 погибших 202 находятся в Ломбардии, 21 февраля там была зафиксирована локальная вспышка заболевания.

Сейчас в Италии объявлен карантин. Жители могут выходить из дома только по самой крайней необходимости. Но местные жители не унывают. Они вышли на балконы домов и аплодируют в поддержку правительства и друг друга. «360» поделился видео с места событий.