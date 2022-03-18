За сутки из Мариуполя эвакуировали еще более 400 человек

За прошедшие 24 часа из Мариуполя удалось эвакуировать 425 человек. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР на странице в Telegram.

«С 08:00 17 марта до 08:00 18 марта из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 425 человек, включая 95 детей», — сказано в сообщении.

Люди сейчас находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, его развернуло МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 08:00 18 марта в Безыменное эвакуировали 2039 человек.

Ранее бывший подполковник СБУ Василий Прозоров высказал мнение, что националисты из батальона «Азов»* и других радикальных украинских формирований планируют продержаться в Мариуполе до конца российско-украинских переговоров и заключения мира.

* Батальон «Азов» — экстремистская организация, запрещена в России.