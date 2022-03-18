За сутки из Мариуполя эвакуировали еще более 400 человек
Штаб ТерО ДНР сообщил, что за сутки из Мариуполя эвакуировали 425 человек
За прошедшие 24 часа из Мариуполя удалось эвакуировать 425 человек. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР на странице в Telegram.
«С 08:00 17 марта до 08:00 18 марта из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 425 человек, включая 95 детей», — сказано в сообщении.
Люди сейчас находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, его развернуло МЧС ДНР.
Всего за период с 5 марта по 08:00 18 марта в Безыменное эвакуировали 2039 человек.
Ранее бывший подполковник СБУ Василий Прозоров высказал мнение, что националисты из батальона «Азов»* и других радикальных украинских формирований планируют продержаться в Мариуполе до конца российско-украинских переговоров и заключения мира.
* Батальон «Азов» — экстремистская организация, запрещена в России.