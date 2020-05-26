Европа планирует восстановиться после кризиса за счет США

Европа планирует восстановиться от экономических последствий из-за пандемии коронавирусной инфекции за счет компаний из США. Их могут обложить повышенными налогами.

Как сообщает CNBC, речь идет о налоге на прибыль цифровых компаний Google, Facebook и Amazon. Их налогообложение давно является предметом спора между Евросоюзом и США.

Специфика деятельности компаний позволяет им продавать товары и оказывать услуги по всему миру, и при этом, не быть привязанными к определенной стране. В течение 2019 года страны не смогли придумать совместный цифровой налог и отложили переговоры до организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Пока решения по способу взимания налога нет, Франция уже ввела свои собственные сборы. Это не раз вызывало возмущение американский властей и персонально Дональда Трампа из-за того, что большинство компаний, попадающих под действие нового налога, — американские. В США уверены, что большая часть их прибыли должна облагаться налогом дома.

Теперь европейские власти обратят свое пристальное внимание к digital-компаниям и их доходам. Во-первых, Еврокомиссии необходимо найти новые источники финансирования в период кризиса. Во-вторых, цифровые организации платят налоги в Европе по пониженной ставке, если сравнивать с большинством предприятий — 9,5 вместо 23,2%. Помимо этого, эти организации в меньшей степени пострадали от последствий пандемии. Некоторые из них и вовсе смогли на этом заработать.

Одним из возможных решений может быть НДС или налог на прибыль. Пока финального решения по этому вопросу нет.

Ранее Forbes посчитал, что состояние основателя Facebook и главы корпорации Amazon рекордно увеличилось за последние два месяца пандемии.