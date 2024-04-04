Мир 04 апреля 2024, 22:34 «За счет гибели других». В США предсказали исчезновение Украины Экс-разведчик Риттер: Украина полностью исчезнет как государство РИА «Новости»

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Американское правительство в панике, потому что Украина скоро исчезнет как государство. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom.

«Украина в процессе полного исчезновения в качестве государственного образования. <…> [Глава МИД Дмитрий] Кулеба не только останется без работы, но и без государства», — сказал он.

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По мнению Риттера, Россия уже давно не волнуется из-за панических заявлений политиков США о событиях на Украине. Бывший разведчик обвинил Америку в разжигании и затягивании конфликта с помощью очередных поставок вооружений для ВСУ. Он обратил внимание на большое число украинских военных, которые вынуждены гибнуть по вине Штатов.

«Это делает нас худшей страной планеты, населенной худшими людьми планеты, потому что мы можем существовать и процветать только за счет гибели других людей. Ну бросьте, ребята, мы же можем быть лучше», — сказал он.

Ранее американский предприниматель, миллиардер Илон Маск рекомендовал Украине пойти на переговоры с Россией. В противном случае страна может потерять Одессу, считает бизнесмен.