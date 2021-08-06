Мисс Молдавия Яну Варнакову назвали «стервой» за русскую речь

Женщина обругала Мисс Молдавия-2008 Яну Варнакову за фразу, сказанную на русском языке. Девушку она обозвала стервой и «вонючей русской», присовокупив обвинения в оккупации.

Варнакова столкнулась с агрессией, когда стояла в очереди к банкомату. Стоявшая впереди женщина решила, что та хочет подсмотреть пин-код и начала хамить. В ответ «Мисс Молдавия» на русском указала на некрасивое поведение своей оппонентки. Неадекватную реакцию случайного человека девушка показала в Instagram.

Женщина, не стесняясь в выражениях, обматерила Варнакову на румынском, назвав стервой и «вонючей русской». В довершение ко всему местная жительница заявила, что подобные ей «оккупировали румынскую землю и сидят здесь с 1812 года».

Конфликт между тем произошел в столице Молдавии — Кишиневе.