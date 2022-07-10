Украинские певица и телеведущая оправдались за русский язык

Ведущие YouTube-шоу «Взрослые девочки» украинские телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова заявили, что записывают выпуски на русском, потому что так им проще шутить. Так они ответили критикам в комментариях, которые потребовали от девушек использовать только украинский язык.

По словам Ефросининой, количество комментариев с проклятиями в их адрес за использование русского языка их уже пугает.

Ведущие пояснили, что их они не настолько хорошо знают украинский, чтобы записывать смешные выпуски.

«Мы учим украинский, очень хотим говорить на нем, но мы же все это время дома и с друзьями говорили на русском, не так-то просто перейти», — пояснили девушки.

Они отметили, что их шоу — это просто беседа двух подруг на важные темы, в которых они шутят и не сдерживаются в выражениях. Знание украинского у них не настолько сильное, чтобы получился такой же эффект.

Русский язык на Украине начали отменять еще несколько лет назад. Накануне по Сети разошлось видео, на котором консультант в одесском салоне связи отказал посетителю в обслуживании за то, что тот обратился к нему по-русски. Аргумент, что в Одессе очень многие не знают украинского языка, на продавца не подействовал.

Осенью 2020 года русский язык в Одесской области лишили статуса регионального. Это привело к тому, что в школах пересмотрели расписание и убрали уроки русского языка и литературы.