За русский язык в Латвии предложили брать деньги

Общение на русском языке с сотрудниками госслужб и коммерческих компаний в Латвии предложили сделать платным. Такую инициативу выдвинула депутат городского парламента Риги от Новой консервативной партии Эва Мартужа.

Депутат, журналистка и писательница предложила в Twitter, чтобы клиент, желающий общаться на русском, должен был оплачивать услуги переводчика по общему тарифу.

«Сколько стоят десять минут живого или прямого перевода с латышского на русский язык? Такса — €10 за пять минут. Время исправить старые ошибки и позволить латышам в супермаркетах, во всех общественных учреждениях и частных фирмах ввести такую форму оплаты. Не знаешь язык — ищи переводчика. За работу переводчика следует платить», — написала Мартужа.

Сейчас в Латвии проживают около двух миллионов человек, из них примерно 40% русскоговорящие. Конституционный суд признал перевод школ национальных меньшинств на латышский соответствующим конституции. Это решение вызвало недовольство русскоязычных жителей страны. Они проводили демонстрации и подписывали петиции за сохранение двуязычного образования.

Свое сожаление о том, что Рига выталкивает все русское выразил экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс. Он отметил, что республика превратилась в полигон сумасшедшей политики США, а русский язык используется как «плетка для наказания русских».